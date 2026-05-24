23日には300人以上集結→24日は約15人の“小規模”に【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。佐々木朗希投手も先発登板した一戦。三塁スタンド最上段後方に「上裸軍団」が“また”現れた。佐々木は初回に3点を失うも、その後立ち直って5回を3失点にまとめた。4回にはテオスカー・ヘルナンデス