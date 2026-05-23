ちょうど1年前の2025年5月10日、ドイツではU-19チャンピオンシップの準決勝にてU-19バイエルンVSU-19レヴァークーゼンが対戦。PK戦の末レヴァークーゼンが勝利を収めていた。この一戦にフル出場していたのが、今季バイエルンのトップチームでブレイクした18歳MFレナート・カールだ。U-19のカテゴリーで9戦7ゴールと結果を出していたとはいえ、1年前のカールはまだ下のカテゴリーでプレイしている選手だった。それが今季は指揮官ヴ