ちょうど1年前の2025年5月10日、ドイツではU-19チャンピオンシップの準決勝にてU-19バイエルンVSU-19レヴァークーゼンが対戦。PK戦の末レヴァークーゼンが勝利を収めていた。



この一戦にフル出場していたのが、今季バイエルンのトップチームでブレイクした18歳MFレナート・カールだ。U-19のカテゴリーで9戦7ゴールと結果を出していたとはいえ、1年前のカールはまだ下のカテゴリーでプレイしている選手だった。





それが今季は指揮官ヴァンサン・コンパニにチャンスを与えられ、序盤から想像を超える大活躍。ブンデスリーガでは5ゴール6アシスト、チャンピオンズリーグでも4ゴール2アシストを記録。この活躍から、カールは2026W杯を戦うドイツ代表メンバーに選出された。昨年11月にU-21ドイツ代表でデビューしたばかりだったが、その半年後にW杯メンバーに選ばれるとは本人も驚きの1年だろう。カールは自身のSNSで「夢が叶った。W杯で祖国のためにプレイできる。応援してくれた皆に感謝する。さあ、いくぞ」と決意表明している。2列目ではフロリアン・ヴィルツ、同じバイエルンのジャマール・ムシアラもいるが、ムシアラは怪我に悩まされてきた。右ウイングと中央でプレイできるカールは貴重な選択肢となるはずで、W杯でスタメンに入っても驚きはない。