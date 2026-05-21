猫耳の4つの状態別の意味 猫の耳は感情によって向きが変わります。わずかな動きでも気持ちが変化していることも。ここでは代表的な耳の向きと意味を解説していきます。 1.耳が前を向いている 猫の耳の動きとして、まず前に向いているときを紹介します。前を向いているのは、猫が好奇心旺盛なときに見られる耳の向きです。猫が興味のあるものを見つけたときや、遊びに集中しているときに多く見られます。音や動き