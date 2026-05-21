猫耳の4つの状態別の意味

猫の耳は感情によって向きが変わります。わずかな動きでも気持ちが変化していることも。ここでは代表的な耳の向きと意味を解説していきます。

1.耳が前を向いている

猫の耳の動きとして、まず前に向いているときを紹介します。前を向いているのは、猫が好奇心旺盛なときに見られる耳の向きです。猫が興味のあるものを見つけたときや、遊びに集中しているときに多く見られます。音や動きに注意を向けている状態で、周囲の情報を積極的に集めようとしています。

目が大きく開いていたり、体が前のめりになっている場合は、さらに興味津々なサイン。窓辺で外の景色を観察しているときにもよく見られます。

比較的落ち着いた状態ではありますが、何かの拍子に強い興奮状態に変わることもあります。猫のしっぽの動きや体の姿勢もあわせて確認すると、遊びたい気持ちなのか警戒しているのかを判断しやすいです。

2.耳が左右に立っている

耳が左右に立っているのは、猫がとてもリラックスしているときに見られるサイン。耳が自然に立ち、力が入らないくらい安心しているのです。くつろいでいるときや、穏やかに周囲の音を聞いているときにも見られる耳の動きです。

体の力も抜けていることが多く、横になっているときやゆっくりまばたきをしているときにこの状態になっていることがあります。大好きな飼い主の近くで落ち着いているときにも、この耳の向きになることがあります。

ただし、音に反応して細かく動くこともあるため、常に同じ向きとは限りません。ゆっくり動いている場合はリラックス状態ですが、素早く動いている場合は周囲を警戒している可能性があります。

3.耳が後ろに向いているとき

猫の耳が後ろに向いていたら要注意。警戒や不安を感じているときのサインです。耳を後ろに向けて、周囲の状況を警戒しています。知らない人が来たときや、大きな音がしたときに見られることが多いです。

さらに耳を後ろに伏せるようになると、攻撃的な気持ちが高まっているサイン。「これ以上近づくな」という拒否の意味を持つこともあり、無理に触ろうとすると威嚇や猫パンチを行うこともあります。

目が細くなる、しっぽを強く振る、体を低くするなどの行動が同時に見られる場合は、強い警戒状態です。このようなときは距離を取り、落ち着くまでそっとしておいてあげましょう。

4.耳が横に寝ているとき

耳が横に倒れている状態は、怒りや拒絶の気持ちのサイン。いわゆる「イカ耳」と呼ばれる状態で、強い不快感を感じているときに見られます。触られて嫌だったときや、無理に抱っこされたときなどに起こりやすいです。

この状態は、すでに臨戦態勢。体にも力が入りやすく、すぐに逃げたり攻撃したりします。しっぽを激しく振る、低い声で鳴くなどの行動が伴う場合は特に注意が必要です。不用意に近づくと思わぬケガを負うかもしれません。

猫の気持ちを正しく見分けるコツ

猫の気持ちを正しく見分けるには、耳だけで気持ちを判断しようとするのではなく、体全体の様子を見ることが大切。例えば、耳が前を向いていても、しっぽを大きく振っている場合は興奮している可能性があります。その他にも目の開き方や姿勢もあわせて確認しましょう。

普段の耳の状態を知っておくことも重要です。猫によって耳の動きのクセが異なるため、日常のリラックス時の様子を観察しておくと変化に気づきやすくなります。

耳の動きは短時間で変わります。撫でている途中で耳が後ろに向いた場合は、そろそろやめてほしいサインかもしれません。小さな変化に気づくことで、猫にとっても快適な距離感を保ちやすくなります。

まとめ

猫の耳の向きは、気持ちを読み取る大切なサイン。リラックスしているか、警戒しているかなどを読み取るヒントになります。耳の動きだけでなく体全体の様子も観察し、猫の気持ちを理解することが大切です。

今回の記事を参考に、猫の耳をよく観察し気持ちを読み取ってみてください。