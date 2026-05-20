5月16日（土）に開催された『僕のヒーローアカデミア』「キャラクターマッチアップ名エピソード上映」の第1回【麗日お茶子×トガヒミコ】に、麗日お茶子役・佐倉綾音、トガヒミコ役・福圓美里が登壇。オフィシャルレポートが到着した！10年にわたり『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ世界累計発行部数1億部を突破した大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』。その10周年プロジェクトの一環として開催されているTVアニメ