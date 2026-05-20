いよいよ明日、5月21日（木）から開催される『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』第2弾。ソフビアイテムのリストを一挙紹介する。『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』は、『秘密戦隊ゴレンジャー』の放送開始50周年を記念したイベントで、人気クリエイターとのコラボ作品や、アートやファッション、雑貨などの『秘密戦隊ゴレンジャー』のアイテムが発売される物販イベント。人気クリエイタ