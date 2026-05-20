米労働省が5月12日（火）に発表した4月の米消費者物価指数（CPI）は、前年同月比3.8%上昇と2023年5月以来の高水準を記録した。【こちらも】2026年後半の日本株、金利急騰とキオクシアから読む投資戦略わずか1週間前には「年内2回の利下げ」が市場の共通認識だったにもかかわらず、この数字がそのシナリオを吹き飛ばした。利下げ期待の剥落は長期金利の上昇として即座に現れ、米10年債利回りは4.59%と約1年ぶりの高水準に達した