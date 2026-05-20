ドラマーの高橋ロジャー和久さんが死去したことが20日、分かった。64歳だった。高橋さんの公式SNSを通じて親族が訃報を伝えた。2022年11月には肺がんを公表し、治療を続けていた。高橋さんの公式Xに妻名義の文書が掲載され、「ロジャー高橋を応援してくださった皆様、支えてくださった皆様へかねてより病気療養中だった夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いましたことをご報告いたします」と訃報を伝えた。