TetherPro Optima 10G USB-C Locking Extension Cable（4.8m）とTetherPro Optima 10G USB-C Straight to Right Angle（51cm）の組み合わせ例 銀一株式会社は、TetherProブランドのUSB Type-Cケーブル新製品「テザープロ オプティマ 10G」を5月26日（火）に発売する。 カメラとPCを接続するテザー撮影に特化したTetherProの製品。内部にICチップを搭載することで、長距離伝送時でも10Gbpsのデータ