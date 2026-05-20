【その他の画像・動画等を元記事で観る】真戸香による小説「君と花火と約束と」（小学館「ガガガ文庫」刊）のアニメーション映画化が決定！日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーが2026年7月17日（金）に公開される。この度、本作の主題歌を主人公・夏目 誠を演じた佐藤勝利が所属するtimeleszが担当することが決定!!本作の