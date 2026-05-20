「自分はもう、まともではなくなった」。医療機関の隔離室でそう思い知らされた双極性障害の男性が、障害のある仲間たちとともに介護現場の最前線に立っています。 【写真を見る】「檻の付いた部屋」から介護の最前線へ双極性障害の男性が挑む、障害者を即戦力にする新たな就労支援 大分市のNPO法人「ブンブンマート」理事長、山田学さん(46)。障害者が作業訓練ではなく、実践的なスキルを身につけながら就労を目指す新