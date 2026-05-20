信州名物の「おやき」を知っていますか？ 小麦粉やそば粉で作られた生地に野菜などを包んで焼いたもので、アレンジの幅が広いことから、家庭でも作りやすいメニューとして注目されています。そこで今回は、おうちで簡単に作れる「おやき」の人気レシピ7選をご紹介。野菜をたっぷり使ったり、チーズやお肉を合わせたり、スイーツ系にしたり。ユニークなアイデアも盛りだくさんです。「おやき」の歴史についても解説しているので、ぜ