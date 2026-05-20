子どもにも人気！サクサクレンコンのおやき【材料】（2人分）レンコン 260g豚バラ肉(薄切り) 50g<調味料>かつお節 5g卵白 1個分片栗粉 大さじ 1/2塩 ひとつまみポン酢しょうゆ 適量【作り方】1、レンコンは皮をむいて1/3を5mm角に切り、残りはすりおろして汁気を軽く絞る。豚バラ肉は長さ4〜5cmに切る。レンコンは縦半分に切るとおろしやすいです。絞り汁は温めてハチミツを加えたホットドリンクがおすすめです。2、ボウルにレンコン、＜調味料＞の材料を入れて混ぜ合わせ、4〜5等分にして小判型に成形する。3、(2)の片面に豚バラ肉を重ならないよう貼り付け、分量外の塩少々を振る。4、フライパンを熱し、豚バラ肉を下にして焼き、カリカリになったら裏返して色付くまで焼く。器に盛り、ポン酢しょうゆを添える。フライパンにくっつくようなら油を入れて下さい。【このレシピのポイント・コツ】豚肉のカリカリとレンコンのサクサクが楽しめます。