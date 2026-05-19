阪神ドラ1の立石がプロ初安打■阪神 ー 中日（19日・倉敷）“最初の1球”を、迷いなく振り切った。阪神・立石正広内野手は19日、倉敷で行われた中日戦に「6番・左翼」で先発出場。プロ初の打席で、初球を捉えて待望のプロ初安打を放った。いきなり届けた快音に阪神ファンは「さすがすぎる」と興奮している。即戦力の期待が大きい22歳がさっそく結果を残した。2回先頭で迎えたプロ初打席、立石は相手左腕の金丸が投じた初球のスト