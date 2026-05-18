“ワル”な「“トムス”クラウン“セダン”」！2026年5月16日から17日にかけて、愛知県国際展示場（スカイエキスポ）を会場に行われたオートメッセ in 愛知には、多くのメーカーやショップなどがブースを構えて車両展示などを行っていましたが、存在感溢れるクラウンセダン2台を展示していたブースがありました。このブースは、トヨタのオフィシャルチューナーとしても知られるTOM’S（トムス）とクラウン開発チームのコラボ