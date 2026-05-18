敵地でのエンゼルス戦に先発登板して7回1失点の好投【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地で行われたエンゼルス戦に先発登板し、7回1失点の好投で今季2勝目を挙げた。特筆すべきは、その内容だ。米データ会社によると、大谷翔平投手＆山本由伸投手も記録していない驚愕の数値を叩き出したという。佐々木は初回から順調に三振を奪うと、4回に