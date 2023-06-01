球団発表ドジャースは17日（日本時間18日）、ポール・ジャベージ投手を昇格させ、チャーリー・バーンズ投手をマイナー降格としたことを発表した。バーンズは、2021年にツインズで9試合に登板。2022年から3年間はKBOロッテでプレーし、1年目は12勝12敗、2年目は11勝10敗の成績だった。今季カブスでは1試合に登板して防御率9.00。6日（同7日）にカブスからDFAとなり、9日（同10日）にドジャースが獲得した。ブレイク・スネル投