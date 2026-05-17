美容家で元女優の君島十和子さん（59）が17日までに更新された、お笑い芸人のCRAZYCOCO（39）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。美容のために冷蔵庫に必ず入ってるものを明かした。CRAZYCOCOは腸活を意識して、冷蔵庫にキムチ、納豆、豆乳があることを打ち明け、君島さんに常に冷蔵庫にあるものを質問。すると、君島さんは「青いバナナ」と即答した。体内で消化されにくく食物繊維と同様の働きをする注目されている「レ