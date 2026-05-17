「新型HV」プロトタイプ2車種を世界初公開ホンダは2026年5月14日、四輪事業の再構築に向けた取り組みと、今後の事業の方向性に関する説明会を開催しました。足元の市場環境の変化を踏まえ、EVへの投資を抑制し、経営資源をハイブリッド（HV）車に再配分する方針です。【セダンと高級SUVか!?】ホンダの「次世代HV車」2モデルを写真で見る同社は2026年3月、EV市場の低迷などを受け、ホンダブランドで発売予定だった新世代EV「0（