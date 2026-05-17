今季4勝目を挙げた【MLB】ロッキーズ 4ー2 Dバックス（日本時間17日・デンバー）ロッキーズの菅野智之投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発し、5回2失点で4勝目を挙げた。これで日米通算150勝目としたが、試合前に吐き気や食あたりなどの体調不良に見舞われていたことを明かした。大台に大手をかけてから2試合の“足踏み”を経て、掴んだこの日の勝利。「本当に自分1人の力ではここまでは到達