【ACL2決勝】(リヤド)アルナスル 0-1(前半0-1)G大阪<得点者>[G]デニス・ヒュメット(30分)<警告>[ア]ナワフ・アルアキディ(49分)、アブドゥルラフマン・ガリーブ(64分)主審:アブドゥラー・ジャマリ副審:アル・ジラク、サウード・アルシェマリ├G大阪がACL2優勝! C・ロナウド、J・フェリックスら完封…ヒュメット弾を守り切り、08年ACL以来のアジア制覇└ACL2優勝弾のヒュメット「ガンバファミリーの一員で光栄」、G大阪