SVリーグ男子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは15日、横浜アリーナで男子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第1戦が行われ、レギュラーシーズン首位のサントリーサンバーズ大阪が同2位の大阪ブルテオンに3-1（26-24、22-25、25-16、25-23）で先勝。連覇に王手をかけた。アウトサイドヒッターの24歳・高橋藍は勝利したとは思えぬほど、冷静な口調で16日の第2戦を見据えた。有終Vへ王手をかけた。高