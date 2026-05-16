15日（金）、大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ ファイナル GAME1が行われ、横浜アリーナにてサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦。前年王者のサントリーがセットカウント3-1で勝利を収め、連覇に王手をかけた。 そのGAME1でひときわ輝きを放ったのが、サントリーのミドルブロッカーの鬼木錬だ。サーブ効果率は驚異の20%超え。そのサーブは相手の守備