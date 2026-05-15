C3のBEVモデルを発売ステランティス・ジャパンは5月14日、シトロエンのBセグメント・ハッチバック『C3』の電気自動車モデル、『シトロエンe-C3（イー・シースリー）』を発売した（eは上にトレマあり）。【画像】シトロエンにBセグメント・ハッチバックEV『e-C3』登場！全12枚今回のe-C3は、2025年11月にフルモデルチェンジを果たした第4世代の新型『C3』のパワートレインを拡張するものとなる。シトロエンC3のBEVモデル『シトロ