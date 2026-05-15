ディズニーの人気映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』の世界に入り込める没入型ライブ体験「Disney’s Pirates of the Caribbean: The Immersive Adventure」が、2027年2月より英ロンドンで開催されることがわかった。 手がけるのは、映画やドラマの世界を大規模な没入型イベントとして再現してきた英Secret Cinema。会場は、ロンドン・グリニッジ半島に新設される同社のフラッグシップ会場で、10週間限定の開催と