【Amazon：Phillips・AOC製モニター】 期間：5月15日0時～5月28日23時59分 【Amazon.co.jp 限定】AOC製27インチゲーミングモニター「27G42E/11」 Amazonにて、PhillipsとAOCのモニターが特別価格で販売されている。期間は5月28日23時59分まで。 今回、解像度WQHD（2,560×1,440）で、最高リフレッシュレート100Hz、最大応答速度1ms（MPRT）に対応するI