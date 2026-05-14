ツチヤカレンが、デジタルシングル「自慢のお父さん」を5月20日（水）に配信リリースすることを発表した。本作は、血のつながりを超えて築かれていく“家族”や“人とのつながり”をテーマにした一曲。実体験をもとに綴られた歌詞には、幼少期から現在に至るまでの日々の記憶や、大切な人と積み重ねてきた時間への想いが込められている。《はじまりは、家賃7万の家に やってきた普通のママの友達》という印象的な歌い出しから始ま