「ごみ清掃芸人」としても活動するお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が5月13日、自身のXで、《これから新しい熊よけスプレーを買う方が多いと思いますが》という書き出しで処理方法を紹介し、反響を呼んでいる。冬眠が明け、全国の市街地への出没報告が相次いでいるクマ。2026年4月29日には東京都八王子市内に設置されたセンサーカメラに、体長1メートルを超える成獣のツキノワグマ1頭がイノシシ捕獲用のセンサーカメラに映