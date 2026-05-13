NELKEが、新曲「Chapter」を本日配信リリースし、同楽曲のMVを公開した。本作は、軽快なサウンドにのせて、重なるメロディが印象的なポップチューンだという。日常の中に残り続ける記憶や温度を何度も繰り返すように区切れない想いと、人間の取捨選択を映し出す一曲に仕上がっているとのことだ。MVは、ディレクター・イラストレーションを「Chapter」のジャケット制作も手がけたHänna、アニメーションをTetsuya Tatamitaniが