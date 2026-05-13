NELKEが、新曲「Chapter」を本日配信リリースし、同楽曲のMVを公開した。

本作は、軽快なサウンドにのせて、重なるメロディが印象的なポップチューンだという。日常の中に残り続ける記憶や温度を何度も繰り返すように区切れない想いと、人間の取捨選択を映し出す一曲に仕上がっているとのことだ。

MVは、ディレクター・イラストレーションを「Chapter」のジャケット制作も手がけたHänna、アニメーションをTetsuya Tatamitaniが手掛けた。アニメーションで制作された本映像は、ジャケットイラストを使用しながら、次々と移り変わる情景が記憶をたどるスライドショーのように展開され、楽曲に寄り添うように映し出される歌詞が印象的な作品になったという。

なおNELKEは、4月3日から自身最大規模のワンマンライブツアー＜VAST RESONANCE＞を開催中だ。ツアーファイナルでは、自身初となるホールワンマンを7月10日に東京・SGCホール有明にて行う。

◾️「Bouquet」

2026年4月1日（水）配信リリース

配信：https://NELKE.lnk.to/Bouquet

◾️＜NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2026「VAST RESONANCE」＞ 2026年

4月3日（金）愛知｜Zepp Nagoya 18:00/19:00

4月11日（土）大阪｜なんばHatch 17:00/18:00

4月19日（日）北海道｜PENNY LANE 24 17:15/18:00

4月29日（水）宮城｜Rensa 17:00/18:00

5月17日（日）福岡｜DRUM Logos 17:00/18:00

7月10日（金）東京｜SGC HALL ARIAKE 18:00/19:00 ▼チケット

前売：愛知・大阪 ｜1Fスタンディング：5,000円（税込）／2F指定席：5,500円（税込）※1ドリンク別

北海道・宮城・福岡 ｜オールスタンディング5,000円（税込）※1ドリンク別

東京｜全席指定：7,000円（税込）

当日：各券種上記金額プラス500円

Info：https://nelke.aremond.com/schedule/

◾️＜NELKE 2MAN TOUR 2026「MERGE」＞

2026年

10月14日（水）大 阪｜BIGCAT ｜18:00/19:00（w / NEE）

10月27日（火）愛 知｜DIAMOND HALL ｜18:00/19:00（w / NOMELON NOLEMON）

11月18日（水）神奈川｜KT Zepp Yokohama ｜18:00/19:00（w / 後日発表）