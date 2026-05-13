©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のBlu-rayが、本日リリースとなった。発売を記念して、ヒプムビのOPである「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- ＋」がヒプノシスマイク公式YouTubeにて公開された。今回公開された「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- ＋」は、ヒプノシスマイクを代表する楽曲の1つであり、ヒプノシスマイクのファンの間でも