マイホームの購入を考え始めると、「今買うべきか、それとも待つべきか」で悩む人は少なくありません。特に転勤の可能性がある場合は、「せっかく買った家に住めなくなるかもしれない」という不安もあります。 本記事では、転勤リスクがある中で家を購入する際の注意点や、転勤のない働き方を選ぶメリット・デメリットについて解説します。 転勤の可能性があると家の購入で悩みやすい理由 家の購入は、多く