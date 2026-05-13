Photo: Tuija Laurén 2023年12月6日の記事を編集して再掲載しています。 まだまだ知らないことばかり。遺産などを研究し、人類の歴史を紐解く考古学。研究を深めれば深めるほどびっくりすることがでてきます。北極圏近くにある石器時代のTainiaro遺跡ですが、なんと考古学者が想定していた3倍の広さがあったことがわかりました。残りを発掘することで、北部の石器時代の遺跡の広大さと