元「KAT−TUN」でタレントの中丸雄一（42）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、活動自粛中の行動について語った。番組では、「ロッチ」中岡創一が、「スピードワゴン」小沢一敬にまつわるエピソードを披露した記事を紹介。小沢が活動自粛期間中にも関わらず、ご飯をごちそうしてくれたいというものだった。一昨年に女子大生との密会報道で活動自粛を経験している中丸は、小沢の心境を理解でき