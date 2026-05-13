【ユーロ圏】 フランス消費者物価指数（確報）（4月）15:45 予想1.0%前回1.0%（前月比) 予想2.2%前回2.2%（前年比) ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）18:00 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想0.8%前回0.8%（前年比) ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）18:00 予想0.2%前回0.4%（前月比) 予想-1.5%前回-0.6%（前年比) ドイツ経常収支（3月）時刻