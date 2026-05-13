Gi-FACTORYは5月16日・17日、大型野外グルメイベント「全肉祭」を、静岡県静岡市の駿府城公園にて開催する。時間は10：00〜21：00。全肉祭ポスター「全肉祭」は、牛・豚・鶏などの畜産肉料理だけでなく、魚肉や果肉まで「肉」というテーマを広く捉えた西日本最大級のグルメイベント。全国選りすぐりの約70店舗が集結し、総メニュー数は200アイテム以上にのぼる。過去開催時の様子会場には、家族連れや友人同士で一日中楽しめる企