さっぱりとした味わいが魅力の「初カツオ」。3月から5月が旬といわれており、スーパーで見かけると、つい手に取りたくなりますよね。この記事では、フライパンで手軽に作れるカツオのたたきや絶品アレンジまで、カツオの美味しさを味わい尽くすレシピをご紹介します。初カツオを使った簡単&美味しいアレンジレシピ5品フライパンで作るカツオのたたき出典：https://www.instagram.com新鮮なハガツオ（スジカツオ）を使った、＠s