旬の「初カツオ」をさらに美味しく！絶品アレンジレシピ5選を紹介

さっぱりとした味わいが魅力の「初カツオ」。3月から5月が旬といわれており、スーパーで見かけると、つい手に取りたくなりますよね。この記事では、フライパンで手軽に作れるカツオのたたきや絶品アレンジまで、カツオの美味しさを味わい尽くすレシピをご紹介します。

初カツオを使った簡単&美味しいアレンジレシピ5品

フライパンで作るカツオのたたき

新鮮なハガツオ（スジカツオ）を使った、＠sugar_148_foodieさんの自家製たたきレシピをご紹介！ フライパンに魚焼き用ホイルを敷き、刺身を焼いたあと、氷水に入れれれば調理は完了。水気を切って、1cm幅に切って盛り付けたら、あっという間に香ばしいたたきが完成します。





しょうがやみょうが、ねぎなどのたっぷりの薬味と一緒に、柑橘を効かせた自家製ポン酢醤油でさっぱりといただきましょう♪フライパンで作るカツオのたたき｜Instagram（@nakahira_3）カツオと大葉の和風マヨ和え出典：https://www.instagram.com

「いつもたたきや刺身で食べてしまう……」というときにぴったりなのが、こちらの「カツオと大葉の和風マヨ和え」です。マヨネーズのコクや麺つゆの風味、ポン酢の酸味が絶妙に絡み合い、カツオの美味しさをさらに引き出します。アクセントにたっぷりの大葉をプラスしましょう！



調理時間はたった5分なので、ササっとお酒のおつまみや副菜を準備したいときにも重宝します♪ 火を使わず、切って和えるだけで作れるので、洗い物も少なく楽ちんです。

カツオと大葉の和風マヨ和え｜Instagram（@sugar_148_foodie）カツオのガーリックソテー

がっつり食べたいときは、＠mirikahayakawaさんの「カツオのガーリックソテー」を作ってみませんか。薄力粉をまぶして焼くことで、甘辛いタレがしっかり絡みます。カリッと揚げ焼きにしたニンニクの風味で食欲もアップ♪



冷めても美味しいのでお弁当にもぴったりです。高タンパク・低脂質で栄養も豊富なカツオをたっぷり美味しく食べられる、食べ応え抜群のおかずです！

カツオのガーリックソテー｜Instagram（@ mirikahayakawa）新生姜ごはんの初カツオ丼出典：https://www.instagram.com

爽やかな香りの新生姜ごはんに、昆布締めで旨みを引き出して香ばしく炙った初カツオを乗せた、春の訪れを感じる贅沢な丼ぶりです。



副菜には、昆布とカツオの合わせ出汁を使った奥深い味わいのはまぐり汁と、明太子とサラダ春菊を加えたホタルイカの和え物を添えています。旬の海鮮の美味しさをひと手間かけて丁寧に味わう春ならではの献立です♪

新生姜ごはんの初カツオ丼｜Instagram（@isarhythm）カツオの生春巻き

SNSや動画サイトで話題のアレンジ、試してみませんか？ たっぷりの香味野菜とカツオのたたきを一緒に巻くだけで、おもてなしにもぴったりなおしゃれな一皿が完成。白ごまをたっぷりとまぶすことで、香ばしい風味と食感がプラスされます。



梅干しとしょうゆ、みりんで作れる特製の梅ダレにつけていただきましょう♪ おつまみや、さっぱり食べたい日の副菜におすすめです。

カツオの生春巻き｜Instagram（@ouchigohan.jp）

初カツオを味わい尽くそう！

初カツオの美味しさをさらに引き出す絶品アレンジレシピをご紹介しました。



定番のたたき以外にも、丼やソテーなどさまざまなアレンジができます。スーパーで新鮮なカツオを見かけたらぜひ手に取って、今だけの旬の味覚を味わい尽くしてくださいね！