U−17日本代表は現地時間12日、AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026のグループB最終節でU−17インドネシア代表と対戦した。今年11月にカタールでの開催が予定されているFIFA U−17ワールドカップへの出場権も懸かる今大会。小野信義監督のもとで2大会ぶり5度目の大会制覇を狙うU−17日本代表は、ここまでカタールに3−1、中国に2−1のスコアで連勝。U−17W杯出場の条件となる準々決勝進出に王手をかけた。5大会連続12