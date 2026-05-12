スウェーデンサッカー協会は現地５月12日、北中米ワールドカップに臨むスウェーデン代表メンバー26人を発表した。グレアム・ポッター監督が率いるスウェーデン代表には、攻撃の絶対軸であるFWヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）やMFヤシン・アヤリ（ブライトン）、DFヴィクトル・リンデロフ（アストン・ビラ）らが順当に選ばれた。メンバーは以下のとおり。 GKヴィクトル・ヨハンソン（ストーク／イングランド）クリス