タレントの西川きよし（79）が12日、東京・水道橋のIMMTHEATERでイベント「東京グランド花月」（17日まで）の初日を迎えた。相方の横山やすしさんとのエピソードを交えた漫談で笑いをかっさらった。終演後の取材ではやすしさんの破天荒なエピソードも語った。新喜劇では出番のタイミングを間違える「出トチリ」が発生。自身の出トチリの経験を問われると「それは100％相棒でした。夜中1時2時まで稽古して、朝8時から中継があ