タレントの西川きよし（79）が12日、東京・水道橋のIMM THEATERでイベント「東京グランド花月」（17日まで）の初日を迎えた。相方の横山やすしさんとのエピソードを交えた漫談で笑いをかっさらった。

終演後の取材ではやすしさんの破天荒なエピソードも語った。新喜劇では出番のタイミングを間違える「出トチリ」が発生。自身の出トチリの経験を問われると「それは100％相棒でした。夜中1時2時まで稽古して、朝8時から中継があったのですが、まったく来なかったです。僕は等身大のやすしさんの写真をもって出ていきました。それでもやすしさんは許されたんです」と信じられないエピソードも飛び出し、会場は笑いに包まれた。

7月に80歳を迎えるにあたり、モチベーションの源を問われると「舞台で初めてもらった6000円の給料が原点。だから舞台を大事にしている」と明かした。「元気で舞台に上がるには、やはり妻が作る食事が一番」と妻・ヘレン（79）への感謝も口にした。好きな料理を聞かれると「たけのこを煮たのだとか、木の芽、ぬた、かつおのタタキ、朝はお味噌汁で、夜はお吸い物」と冗舌に語り続けた。