東京都は、大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会の協力を得て、千代田区東京駅周辺（大丸有地区）においてレベル2（運転手搭乗型）の自動運転バスを6月23日から7月2日まで運行する。●「丸の内シャトル」と同様のルートで運行乗客定員16人（着席のみ）の小型バスを使用し、既存の無料巡回バス「丸の内シャトル」と同様のルートで運行する。乗車方法や運行時間などの詳細は特設ページで案内している。運賃は無料。なお、