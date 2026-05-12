日本代表FWの前田大然が決めた衝撃のゴールを、地元メディアも絶賛している。セルティックは現地５月10日に行なわれたスコットランドリーグ第36節で、宿敵レンジャーズとホームで対戦。３−１で逆転勝利を飾った。この試合で公式戦３試合連続ゴール中だった前田は２得点をマーク。なかでも圧巻だったのが57分の一撃だ。味方のクロスのこぼれ球をボックス内で拾うと、ゴールに背を向けた状態で豪快なバイシクルシュート。ルー