5月11日、歌手の宇多田ヒカルが音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』（TBS系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、番組内で着ていた衣装がSNSをざわつかせているようだ。宇多田はテレビ初披露となる楽曲も含めて、3曲歌唱した。「歌ったのは『パッパパラダイス』『One Last Kiss』『Flavor Of Life-Ballad Version』でした。『パッパパラダイス』は、3月29日からアニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）の新しいエン