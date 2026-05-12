5月11日、歌手の宇多田ヒカルが音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』（TBS系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、番組内で着ていた衣装がSNSをざわつかせているようだ。

宇多田はテレビ初披露となる楽曲も含めて、3曲歌唱した。

「歌ったのは『パッパパラダイス』『One Last Kiss』『Flavor Of Life-Ballad Version』でした。『パッパパラダイス』は、3月29日からアニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）の新しいエンディング主題歌として流れており、軽快なフレーズがSNSでも好評です。

宇多田さんは曲ごとに衣装を変えており、見る人を飽きさせない演出になっていました」（スポーツ紙記者）

明るい楽曲から落ち着いた楽曲まで歌唱し、宇多田のパフォーマンスに心を打たれる人も多かったようだ。今回、宇多田が着ていた衣装に関しても、放送後のXでは

《宇多田ヒカルさんは純粋になんでこの衣装が似合うんだ》

など、称賛する声が聞かれていた。一方で、

《宇多田ヒカルも歌も好きだけど、衣装がこれじゃない感強すぎて集中できない》

《歌は間違いなく上手いけどこれ衣装は正解なんか？？》

といった戸惑う声も見受けられ、議論が勃発しているようだ。

「『One Last Kiss』では、つばの広い大きめの黒い帽子に肩が出た黒いワンピース、『Flavor Of Life』では白いフリルのついた下半身が大きく膨らんだドレスと、少々奇抜なデザインでした。

どちらも脚が細くスタイルのいい宇多田さんに似合っていると見る向きも多かったようです。ただ、どうしても “クセ強” な衣装に違和感を覚える人もいたのでしょう」（芸能記者）

宇多田は1998年にデビューして以降、高い歌唱力とセルフプロデュース力で幅広い世代に人気を博した。2026年でデビュー28年めを迎え、活動の幅をさらに広げているようだ。

「2021年のアニメ『不滅のあなたへ』（NHK Eテレ）シリーズや映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』、そして今回の『ちびまる子ちゃん』など、人気アニメの主題歌への起用が増えています。

近年、アニメの主題歌はLiSAさんやYOASOBIなどがブレイクするきっかけになり、J-POPの主流となっています。すでに、国内外で高い実績を誇る宇多田さんですが、最近のトレンドを受けてアニメ市場にも進出しており、いつまでも “挑戦” し続けるスタイルを見せています」（同前）

アーティストとして、宇多田の進化はとどまりそうにない。