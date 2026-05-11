大相撲5月場所が始まり、大けがを乗り越えた金沢市出身の炎鵬関が、十両から再スタートを切りました。3年ぶりに関取としての土俵です。10日午前、東京の両国駅の近くには…「こんにちは。地元からの強い応援団が、パ ワーが、みんな濃いですけど」炎鵬の同級生の母で、幼いころから炎鵬を見守ってきた長井るみさん。炎鵬の初日を見届けようと、地元の大応援団とともに手作りグッズを持参して、応援に駆け付けました。