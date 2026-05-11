サンドイッチといえば、ツナや卵、ハム＆レタスなどをはさむのが定番ですが、今回は辛子明太子とブロッコリー、クリームチーズを使ったサンドイッチをご紹介します！２枚の食パンをつなげて、ブロッコリーとクリームチーズを合わせたディップと明太子を塗り、くるくる巻いてロール状に仕上げます。明太子とチーズのうまみと塩味でお酒との相性は抜群。見た目もきれいなので、人が来たときのおつまみにぴったりです。ぜひ作ってみ