ブロッコリーと明太子を巻くだけ。食パン2枚をつなげる『ロールサンド』がつまみに最高♪
サンドイッチといえば、ツナや卵、ハム＆レタスなどをはさむのが定番ですが、今回は辛子明太子とブロッコリー、クリームチーズを使ったサンドイッチをご紹介します！ ２枚の食パンをつなげて、ブロッコリーとクリームチーズを合わせたディップと明太子を塗り、くるくる巻いてロール状に仕上げます。明太子とチーズのうまみと塩味でお酒との相性は抜群。見た目もきれいなので、人が来たときのおつまみにぴったりです。ぜひ作ってみてください！
『ブロッコリーと明太クリームチーズのロールサンド』のレシピ
材料（3〜4人分）
食パン（サンドイッチ用）……8枚
ブロッコリー……1/2株（約100g）
辛子明太子のほぐし身……60g
〈クリチマヨ〉
クリームチーズ（室温にもどす）……80g
マヨネーズ……大さじ3
こしょう……少々
作り方
（１）ブロッコリーディップを作る
ブロッコリーは小房に切り分けて耐熱皿にのせ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で3分加熱する。粗熱を取って粗いみじん切りにする。ボールに入れ、クリチマヨの材料を加えて混ぜ、ブロッコリーディップを作る。
（２）食パンで巻く
食パン1枚の1辺の端に水適宜を塗り、もう1枚の食パンの1辺の端を重ねてめん棒で押す。つなげた食パンを縦長に置き、明太子、（１）のブロッコリーディップの順に1/4量ずつ塗り広げる。手前からくるくると巻いてラップでしっかりと包み、両端をしぼる。残りも同様に作る。
（３）冷やして切る
冷蔵庫で30分ほど冷やし、ラップをしたまま3等分に切る。
教えてくれたのは…
ナカムラ チズコナカムラ チズコ
料理家
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フードコーディネーター、料理研究家。栄養学を学んだ後、調理器具や食材などの販売店や企画会社に勤務し、料理研究家のアシスタントを経て独立。ソムリエや焼酎アドバイザー等の資格をもち、作りやすくおいしいレシピで支持を得る。雑誌やwebなど各種メディアで活躍中。