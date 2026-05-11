ブロッコリーと明太子を巻くだけ。食パン2枚をつなげる『ロールサンド』がつまみに最高♪

サンドイッチといえば、ツナや卵、ハム＆レタスなどをはさむのが定番ですが、今回は辛子明太子とブロッコリー、クリームチーズを使ったサンドイッチをご紹介します！ ２枚の食パンをつなげて、ブロッコリーとクリームチーズを合わせたディップと明太子を塗り、くるくる巻いてロール状に仕上げます。明太子とチーズのうまみと塩味でお酒との相性は抜群。見た目もきれいなので、人が来たときのおつまみにぴったりです。ぜひ作ってみてください！

『ブロッコリーと明太クリームチーズのロールサンド』のレシピ

材料（3〜4人分）

食パン（サンドイッチ用）……8枚

ブロッコリー……1/2株（約100g）

辛子明太子のほぐし身……60g

〈クリチマヨ〉

クリームチーズ（室温にもどす）……80g

マヨネーズ……大さじ3

こしょう……少々



作り方

（１）ブロッコリーディップを作る

ブロッコリーは小房に切り分けて耐熱皿にのせ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で3分加熱する。粗熱を取って粗いみじん切りにする。ボールに入れ、クリチマヨの材料を加えて混ぜ、ブロッコリーディップを作る。

（２）食パンで巻く

食パン1枚の1辺の端に水適宜を塗り、もう1枚の食パンの1辺の端を重ねてめん棒で押す。つなげた食パンを縦長に置き、明太子、（１）のブロッコリーディップの順に1/4量ずつ塗り広げる。手前からくるくると巻いてラップでしっかりと包み、両端をしぼる。残りも同様に作る。

（３）冷やして切る

冷蔵庫で30分ほど冷やし、ラップをしたまま3等分に切る。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）